2021-2022 sezonunda Süper Lig'de boy gösteren Türk futbolunun asırlık çınarı Altay'da kriz bitmiyor. Bölgesel statüye dönüşen 3. Lig'de mücadele edecek Altay Spor Kulübü'nde şirketleşmeye geçilen yeni dönem de sorunlarla başladı.
Geçtiğimiz yaz alınan karar neticesinde Büyük Altay 1914 A.Ş. olan ve şirketin sahibi olarak Başkan Yüksel Gürüz'ün oğlu Görkem Gürüz'e devredilen kulüpte elektrik krizi yaşandı.
150 BİN TL'LİK BORÇ ÖDENMEDİ
Sezon öncesinde kadro planlamasını yapmaya çalışan İzmir ekibine bir şok da elektrik şirketinden geldi. Altay Spor Kulübü tesislerinde 150 bin TL’lik elektrik borcunun ödenmemesi nedeniyle elektrikler kesildi.
150 bin TL’lik elektrik borcunu bir süredir ödeyemeyen Altay’ın Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’ndeki elektriklerinin kesildiği öğrenildi.
Mali sorunlar yaşayan İzmir ekibi, daha önce de kulüp logosuna gelen hacizle gündem olmuştu.