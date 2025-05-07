Atatürk’ün 5 Mayıs 1925’de kurduğu ve 1937 yılında 55 bin 538 dekar olarak halkına bağışladığı çiftlik arazisi yıllar içinde 22 bin 428 dekar küçüldü. Araziler, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği dahil çeşitli kuruluşlara satıldı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile 801 milyon dolar harcanıp hurda yığını haline gelen ANKAPARK da AOÇ alanına yapıldı ve arazi 33 bin 110 dekara düştü. Çiftlik arazisindeki 95 adet arsa kamu kurumlarına, 70 adet arsa da özel sektör kuruluşlarına kiralandı.

AOÇ 2024 yılında enflasyon düzeltmesi sonucu 35 milyon lira zarar ederken, 2025 yılı bütçesi 1.1 milyar TL oldu. 2025 yılı için 317 milyon TL kar tahmin edildi. AOÇ Genel Müdürü Yener Yıldırım 2025’in ilk 3 ayında 52 milyon TL karda olduklarını açıkladı.

RANTA AÇILDI

AOÇ, 1992 yılında “Doğal ve Tarihi Sit Alanı” ilan edilmesine rağmen, AKP iktidarıyla birlikte bu statü 2011 yılında kaldırıldı ve alan ranta açıldı. Aynı yıl çıkarılan KHK ile çiftlik arazisinin kamu hizmetlerinde kullanılması için bedelsiz olarak hazineye devrinin önü açıldı.

AOÇ arazisine önce 2012 yılında 1 milyar 370 milyon TL maliyetle Cumhurbaşkanlığı Sarayı inşa edildi, ayrıca 4,2 km uzunluğunda ve 50 m genişliğinde bir bulvar, 1 milyon 200 bin metrekarelik alana da 801 milyon dolar harcanarak ANKAPARK eğlence parkı yapıldı. Dönemin Belediye Başkanı AKP’li Melih Gökçek’in yaptırdığı parka ziyaretçi gelmedi ve içindeki oyuncaklar da hurdaya döndü.

Kısıtlı imkanlarla kurulan Atatürk Orman Çiftliği, yıllar içinde dev bir üretim merkezine dönüştü.

ABD’YE SATILDI

Bu bölgeye daha sonra da ABD Büyükelçiliği yerleşkesi yapıldı. Büyükelçilik arazisi için AOÇ alanından arazi satıldı. Atatürk Orman Çiftliği arazisi iken 1983 yılında tıp fakültesi yapılması için Gazi Üniversitesi’ne verilen arazi Gazi Üniversitesi tarafından TOKİ’ye devredildi. TOKİ de araziyi ABD Büyükelçiliği yapımı sattı. ABD Büyükelçiliği 2022 yılında AOÇ arazisindeki yeni binasına taşındı.

Ulu Önder Atatürk, çiftliği sık sık ziyaret ediyordu

Dev bir üretim merkezi oluşturuldu

- Atatürk Orman Çiftliği’ne kuruluşunda onlarca farklı ağaç dikildi.

- Elma, erik, armut ve ceviz ağaçları dikildi, meyve bahçeleri oluşturuldu.

- Buğday ve arpa üretildi, tahıl ambarları kuruldu.

- Küçükbaş hayvan olarak merinos, karagül, kıvırcık koyun ve Ankara keçisi yetiştirildi, kır ve ahır inekçiliği yapıldı.

- Tavuk yetiştiriciliği ve arıcılık da 1925 yılındaki kuruluştan birkaç yıl sonra hızlı bir şekilde büyütüldü.

- Atatürk Orman Çiftliği’nin endüstriyel faaliyetleri içinde malt, bira, soda, gazoz, buz fabrikaları ile demir eşya ve pulluk fabrikası; süt, yoğurt ve şarap fabrikaları bulunuyordu.

- Beyaz ve kaşar peyniri üretimi yanında pastörize süt üretimine başlandı.

- Deri fabrikasının yanı sıra motorculuk, tesviye ve tornacılık, demircilik, marangozluk, dökümcülük atölyeleri de kuruldu.

Atatürk Havalimanı teknopark yapılacak

SÖZCÜ’nün önceki gün yaptığı haberde; TOKİ’nin Atatürk Havalimanı’nı usule uygun olmayan bir şekilde ihale ettiği ortaya çıkmıştı. Doğal afetlerin yaşandığı olağanüstü durumlarda Kamu İhale Kanunu’nun 21-B maddesince uygulanan yöntemle ihale ettiği Atatürk Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile teknoparka dönüştürülecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, İstanbul’un Bakırköy ilçesi Şevketiye Mahallesi’ndeki 238 bin 950 metrekarelik alan “Bilişim Vadisi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Terminal İstanbul ek alanı” olarak tespit edildi.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, Atatürk Havalimanı’nın yok edilmesinin maliyetini açıklamıştı:

22,5 MİLYAR TL ZARAR

“Kırılan pistlerin maliyeti ve yapılan ihalelerden alınan verilerin güncel değerleri ve daha pek çok işlemin sonucu kamu zararı yaklaşık 22.5 milyar TL’yi buldu. Bu dev bütçe kentsel dönüşümde kullanılsaydı, İstanbul’da yaklaşık 30 bin bağımsız birimi ücretsiz şekilde dönüştürülebilirdi.”