Stuttgart, Ermedin Demirovic’i 2024 yazında Augsburg’dan 21 milyon Euro gibi rekor ücrete Dortmund’a giden Serhou Guirassy’nin boşluğunu doldurmak için aldı. Haftalık maaşı yaklaşık 60 bin Euro civarında. Bundesliga’da geçen sezon 25 maçta 12 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Santrforun yanı sıra 1.85 boyuna rağmen kanatlarda da oynayan böyle bir yetenek şimdi Fenerbahçe’nin radarında.

KAPTAN “FENER’E GİT!” DEDİ

Kanarya’ya bu transferde Demirovic’in asla kıramayacağı bir isim yardım ediyor: Edin Dzeko. Boşnak futbolcu, kaptanı Dzeko’yu idolü olarak tanımlıyor. Bir röportajında “Ondan mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalışıyorum” dedi. Dzeko’nun 28 yaşındaki golcüye son tavsiyesi ise “Fener’e git” oldu. Dzeko, Fenerbahçeli yöneticilere de Demirovic hakkında olumlu bilgiler verdi.