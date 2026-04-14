Denizlerde yaşayan bazı yırtıcı salyangoz türleri, avlarını yakalamak için alışılmışın dışında bir yöntem kullanıyor. Araştırmalara göre ay salyangozları (Naticidae) gibi canlılar, midye ve istiridye gibi avlarını vücutlarıyla sararak etkisiz hale getiriyor ve ardından asidik maddeler salgılayarak kabuklarını deliyor.

Bilim insanlarının incelediği bu tür, avını yakaladığında genişleyebilen yumuşak dokusuyla hedefini adeta tamamen kaplıyor. Bu sayede avın kaçma ihtimali büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Ardından devreye kimyasal süreç giriyor.

Uzmanlara göre bu salyangozlar, özel bir organ aracılığıyla asidik enzimler salgılayarak avlarının kabuğunu zayıflatıyor. Aynı anda 'radula' adı verilen diş benzeri yapıyla yüzeyi kazıyarak kabukta delik açıyor.

Kabukta yeterli açıklık oluştuğunda ise salyangoz, hortum benzeri bir yapı kullanarak avının yumuşak dokularını emiyor. Bu yöntem, sert kabuklu canlılara karşı oldukça etkili bir avlanma stratejisi olarak değerlendiriliyor.

Araştırmacılar, bu tür davranışların deniz ekosistemlerinde önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Yırtıcı salyangozlar, kabuklu canlı popülasyonlarını dengede tutarak ekosistemin işleyişine katkı sağlıyor.

Bu sıra dışı avlanma yöntemi, doğadaki canlıların hayatta kalmak için geliştirdiği karmaşık ve etkileyici stratejilerden biri olarak öne çıkıyor.