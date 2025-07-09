Berk Atan geçen hafta Etiler'deki bir mekândan İlayda Akdoğan ile beraber çıkıp aynı araca binmiş, iki oyuncu muhabirlerin "Hayırlı olsun ilişkiniz" sözlerine yanıt vermemişti.

Çift önceki akşam da Bebek'te bir araya gelmişti. Mekana girerken görüntülenen Berk Atan ve İlayda Akdoğan'ın yanında Ece Erken'in eski eşi Serkan Uçar ile iki kadın da vardı.

Flaşların patlamasıyla panikleyen Berk Atan, hızla mekana girdi. Geride kalan İlayda Akdoğan ise biraz bekledikten sonra Atan'ın peşinden gitti, ve yine aşk sorularını yanıtsız bıraktı.

Sosyal medya fenomeni Gossip Pasta'nın yaptığı paylaşım aşkı ortaya çıkardı. Caddebostan'da çekilen fotoğrafta Berk Atan ile İlayda Akdoğan'ın el ele olduğu görüldü.