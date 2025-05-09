Bir dargın bir barışık ilişkilerini 7 yıl sürdüren Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'ın evlilik haberi beklenirken ünlü çift geçen yıl ayrıldıklarını duyurmuştu.
Ayrılığın ardından Duygu Sarışın, Prof. Dr. Mete Atatüre ile aşk yaşamaya başladı. Çağatay Ulusoy da kalbini 'Kübra' dizisindeki partneri Aslıhan Malbora'ya kaptırdı. Ulusoy ile Malbora çifti bir süredir aşklarını gözlerden uzak yaşıyordu.
Şimdilerde 'Eşref Rüya' dizisinde yer alan Çağatay Ulusoy'a önceki gün sevgilisi Aslıhan Malbora set ziyaretinde bulundu.
Kameralardan köşe bucak kaçan çift sette ilk kez görüntülendi, o anlar sosyal medyada gündem oldu.