Ben Affleck, Nisan 2026’da yapılan anlaşmayla Jennifer Lopez ile ortak oldukları Beverly Hills’teki 61 milyon dolarlık malikânedeki tüm haklarını eski eşine devretti. Artık mülkün tek sahibi Lopez oldu.

2024'TE AYRILDILAR

ABD basınına yansıyan bilgilere göre, Ben Affleck ile Jennifer Lopez, 2024’te sona eren evliliklerinin ardından mülkle ilgili yeni bir anlaşmaya gitti. Nisan 2026’da imzalanan belgelerle birlikte Beverly Hills’teki yaklaşık 61 milyon dolarlık malikânenin tüm kontrolü Lopez’e geçti.

FİYATI DÜŞÜRÜLDÜ

Çiftin 2023 yılında yaklaşık 60,8 milyon dolara satın aldığı lüks ev, ayrılık sürecinde elden çıkarılmak istendi. Malikâne ilk etapta 68 milyon dolardan satışa sunuldu. Ancak beklenen ilgi gelmedi. Fiyat düşürüldü, yine alıcı çıkmadı.

MALİKANENİN TEK SAHİBİ OLDU

Satış planı sonuçsuz kalınca taraflar bu kez mülkün geleceği için masaya oturdu. Yapılan son anlaşmayla Affleck, ev üzerindeki tüm haklarından çekildi. Böylece malikânenin tek sahibi resmen Jennifer Lopez oldu.

Anlaşmanın detaylarına göre, ilerleyen dönemde evin satılması halinde ortaya çıkacak vergi, komisyon ve diğer tüm masraflar Lopez tarafından karşılanacak. Affleck’in mülkle ilgili herhangi bir hak ya da sorumluluğu kalmadı.

Öte yandan Jennifer Lopez’in Beverly Hills’teki bu evde yaşamayı sürdürdüğü öğrenildi. Ünlü ismin, evi yeniden satışa çıkarmadan önce kapsamlı bir yenileme hazırlığında olduğu da konuşuluyor.