Çağla Şıkel ile kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi Mertcan Tunca, Çeşme tatilinde görüntülendi.
İlişkilerini artık gözlerden uzak yaşamayan çift, birlikte yaptıkları motosurf ve samimi halleriyle ilgi odağı oldu.
Kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan Çağla Şıkel ile Mertcan Tunca, tatillerine Çeşme'de devam ediyor. Şifne'de motosurf yapan çift, gün boyu hem spor yaptı hem de romantik anlar yaşadı.
Motosurf sırasında bacaklarında hafif sıyrıklar oluşan Çağla Şıkel'e ilk müdahaleyi sevgilisi Mertcan Tunca yaptı. Dizliklerini takmasına yardımcı olan Tunca'nın ardından Şıkel, spora kaldığı yerden devam etti.
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Molalarda ise çiftin birbirlerine olan ilgisi dikkat çekti. Mertcan Tunca'nın Çağla Şıkel'e sık sık sarıldığı ve öpücükler verdiği anlar objektiflere yansırken, çift çevredeki tatilcilerin de ilgi odağı oldu.
Kameralara gülümseyerek el sallayan ikili, ilişkilerini artık gizlemediklerini bir kez daha gösterdi. Zaman zaman çocuklarıyla da birlikte vakit geçiren Çağla Şıkel ile Mertcan Tunca'nın tatiline Çeşme'de devam ettiği öğrenildi.
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