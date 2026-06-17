Sabah'ın Günaydın ekinden Bülent Cankurt'un haberine göre; Aralık 2023'te iş insanı Bülent Ciritçi ile aşk yaşamaya başlayan Zeynep Yılmaz'ın ilişkisi evlilikle taçlanıyor. Çiftin ilişkilerinde önemli bir adım atılırken, Ciritçi sevgilisini ailesiyle tanıştırmak için Adana'ya götürdü.

DÜĞÜN HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Aile buluşması sırasında romantik bir sürprize imza atan Bülent Ciritçi, Zeynep Yılmaz'a evlenme teklif etti. Yılmaz'ın teklife "evet" yanıtını vermesinin ardından çift, düğün hazırlıklarına başladı.

10 YIL SÜREN BEKARLIK DÖNEMİ

Yaklaşık 10 yıl süren bekarlık dönemini geride bırakmaya hazırlanan Zeynep Yılmaz'ın ikinci kez gelin olacak olması magazin gündeminde büyük ilgi gördü. Çiftin nikah tarihiyle ilgili detayların ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.