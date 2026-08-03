

Astrologlar, bu hafta Mars ile Lilith arasındaki güçlü etkileşimin etkilerinin ön planda olacağını belirtiyor. Bu gökyüzü görünümünün; tartışmaların büyümesine, sert çıkışlara, ani kararların artmasına ve duygusal tepkilerin kontrol edilmesini zorlaştırabilecek gelişmelere işaret ettiği ifade ediliyor. Bu nedenle özellikle iletişimde daha sakin ve ölçülü davranılması tavsiye ediliyor.

6 Ağustos saat 22.13'te Venüs'ün Terazi burcuna geçmesiyle birlikte ilişkilerde daha yapıcı bir atmosferin oluşacağı öngörülüyor. Astrologlara göre bu süreçte insanlar sorunları konuşarak çözmeye, kırgınlıkları geride bırakmaya ve hem özel hayatlarında hem de sosyal ilişkilerinde denge kurmaya daha istekli olabilir. Karşılıklı anlayış, iş birliği ve saygı duygusu ön plana çıkacak.

6 ve 7 Ağustos tarihlerinde Güneş ile geri hareketteki Satürn arasında oluşacak uyumlu açı da haftanın dikkat çeken gelişmeleri arasında yer alıyor. Uzmanlara göre daha önce çözülemeyen meseleler yeniden gündeme gelebilir ancak bu kez olaylara daha olgun ve sağduyulu yaklaşmak mümkün olacak.

Haftanın sonuna doğru ise enerjinin değişeceği belirtiliyor. 9 Ağustos saat 19.28'de (GMT+3) Merkür'ün Aslan burcuna geçmesiyle birlikte kendini ifade etme isteği güçlenebilir. Fikirlerini cesurca paylaşmak, yaratıcı projeleri öne çıkarmak, sunum yapmak ya da yeni girişimlere başlamak isteyenler için destekleyici bir dönem başlayabilir.

Astrologlar, bu sürecin özellikle müzakereler, sunumlar, reklam çalışmaları ve yaratıcılık gerektiren alanlarda avantaj sağlayabileceğini ifade ediyor. Ancak özgüvenin aşırıya kaçmaması gerektiğine de dikkat çekiliyor. Başkalarının görüşlerine kulak vermek, kendi düşüncelerini savunmak kadar önemli olacak.

Koç

Yüksek enerjiniz sizi harekete geçirmeye teşvik ediyor. Ancak bu gücü gereksiz tartışmalarda harcamak yerine hedeflerinize yönlendirmek daha doğru olacak. İş hayatında bekleyen projeleri hayata geçirmek için uygun bir dönemdesiniz. Hafta sonuna doğru ertelediğiniz önemli bir konuyu çözüme kavuşturabilirsiniz.

Boğa

Ev ve iş hayatında düzen kurmak için verimli bir hafta sizi bekliyor. Bütçe planlaması, yarım kalan işler ve günlük sorumluluklar kolaylıkla tamamlanabilir. İlişkilerde ise gösterişli sürprizlerden çok birlikte geçirilen huzurlu anlar daha değerli olacak.

İkizler

Beklenmedik bir görüşme uzun süredir aklınızı kurcalayan bir soruya cevap verebilir. Aynı anda birçok işle uğraşmak yerine tek bir hedefe odaklanmanız daha verimli sonuçlar getirecek. İlişkilerde açık iletişim her zamankinden daha önemli.

Yengeç

Duygusal yoğunluğun arttığı bir haftaya giriyorsunuz. Ani tepkiler vermek yerine olayları değerlendirmek için kendinize zaman tanıyın. Aile bireyleri ve yakın çevreniz size ihtiyaç duyduğunuz desteği sağlayabilir. Partnerinizden beklenmedik bir jest görebilirsiniz.

Aslan

Kendinizi göstermenin kolaylaşacağı bir dönemdesiniz. Özgüveniniz ve enerjiniz çevreniz tarafından fark edilecek. İş ve özel yaşamda isteklerinizi dile getirmekten çekinmeyin. Ancak tartışmalarda fazla ısrarcı davranmamaya özen gösterin.

Başak

Plan yapmak ve eksikleri tamamlamak için oldukça uygun bir hafta. Uzun süredir ertelediğiniz işleri yoluna koyabilir, hem zihinsel hem de fiziksel anlamda düzen sağlayabilirsiniz. İlişkilerde ise sözlerden çok davranışlarınız etkili olacak.

Terazi

Aşk hayatında olumlu gelişmeler yaşanabilir. Kırgınlıkların geride bırakılması ve uzlaşma sağlanması daha kolay olacak. Bekar Teraziler yeni tanışmalar yaşayabilirken, ilişkisi olanlar romantizmi yeniden canlandırma fırsatı yakalayabilir.

Akrep

İç dünyanıza yönelmek ve geçmişte yaşanan olayları farklı bir bakış açısıyla değerlendirmek için uygun bir dönemdesiniz. Duygularınızı paylaşmanız ilişkinizi güçlendirebilir ve önemli farkındalıklar yaşamanızı sağlayabilir.

Yay

Yeni hedefler belirlemek ve gelecek planları yapmak için destekleyici etkiler söz konusu. Konfor alanınızdan çıkmak size beklenmedik fırsatlar sunabilir. Özel hayatınızda yaşanacak gelişmeler bakış açınızı değiştirebilir.

Oğlak

Sabır ve disiplin bu hafta en büyük yardımcınız olacak. Sonuçlar hemen gelmese de istikrarlı ilerlediğiniz takdirde emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz. Duygularınızı daha açık ifade etmek ilişkilerinize olumlu yansıyacak.

Kova

Planlarınızda beklenmedik değişiklikler yaşanabilir. Ancak bu gelişmeler yeni fırsatların kapısını aralayabilir. İlişkilerde karşılıklı özgürlük alanına saygı göstermek önemli olacak. Yeni tanışacağınız bir kişinin fikirleri size ilham verebilir.

Balık

Bu hafta sezgileriniz ön planda olacak. Kararsız kaldığınız konularda iç sesinizi dinlemek doğru kararlar almanıza yardımcı olabilir. Aşk hayatında daha hassas bir dönemdesiniz. Olayları gereğinden fazla büyütmemeye çalışmanız faydalı olacak.