Türk tiyatrosu ve sinemasının usta isimlerinden Gülsen Tuncer'den geçtiğimiz günlerde acı haber geldi. Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Arsen Hanım karakteriyle geniş kitlelerin hafızasında yer edinen Tuncer'in, geçtiğimiz haftalarda 4. evre beyin kanseri teşhisi aldığı öğrenilmişti. 81 yaşında yaşamını yitiren usta oyuncunun vefatı, sanat camiasını, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. FİLM-SAN VAKFI'NDAN TAZİYE MESAJI Gülsen Tuncer'in vefatının ardından Film-San Vakfı'nın sosyal medya hesabından da taziye mesajı yayımlandı. Paylaşımda, “2009 - 2011 yıllarında Film-San Vakfı'mızın Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Türk tiyatrosu, sineması ve dizi oyuncusu Gülsen Tuncer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi. AŞK-I MEMNU EKİBİ CENAZEDE YOKTU Gülsen Tuncer bugün Şişli'de düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene sanat dünyasından çok sayıda isim katılarak usta oyuncuya veda etti. Ancak cenazedeki bir ayrıntı dikkat çekti. Tuncer'in geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan yapımlardan Aşk-ı Memnu'nun oyuncu kadrosundan cenazeye katılan bir ismin bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. Dizinin oyuncularının cenazeye neden katılmadığına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

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