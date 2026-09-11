Türk sinema ve televizyonunun usta isimlerinden Gülsen Tuncer’den sevenlerini üzen bir haber geldi. “Aşk-ı Memnu” dizisinde canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle tanınan 81 yaşındaki oyuncunun bir süredir amansız bir hastalıkla mücadele ettiği öğrenildi.

FİLM-SAN VAKFI DUYURDU

Gülsen Tuncer’in sağlık durumuna ilişkin açıklama Film-San Vakfı’ndan geldi. Vakıf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda usta oyuncu için acil şifalar diledi.

Açıklamada, “Çok değerli oyuncu Gülsen Tuncer’e Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Şu an amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Dualarımız onun için olsun” ifadelerine yer verildi.

GÜLSEN TUNCER KİMDİR?

20 Ekim 1945'te Adana'da doğdu. İstanbul'da eğitimini sürdüren Gülsen Tuncer, ortaokulu İstanbul Kız Lisesi, liseyi İstanbul Tarhan Koleji'nde tamamladı. Ardından İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Eğitimi sırasında Ayla Algan, Beklan Algan gibi önemli tiyatro hocalarından dersler aldı. Tuncer, profesyonel tiyatro kariyerine 1968 yılında Gülriz Sururi – Engin Cezzar Tiyatrosu'nda "Zilli Zarife" oyunu ile başladı. Tiyatro sahnelerinde, sinemada ve televizyonda çok sayıda projede yer aldı; aynı zamanda sahne arkasında yönetmen yardımcılığı, yapım ve sanat yönetmenliği gibi görevler üstlendi.