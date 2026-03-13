Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan dizilerinden biri olan Aşk-ı Memnu’da canlandırdığı Beşir karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Baran Akbulut, dizinin çekim sürecine dair bilinmeyenleri anlattı.

''İKİ TANE ROL VAR DENİLDİ''

Oyuncu, projeye dahil olma sürecini anlatırken kendisine iki farklı rol önerildiğini belirterek, “İki tane rol var denildi. Biri Nihat, biri Beşir. Ben Beşir için audition vereyim dedim. Aslında başta Nihat olarak düşünülmüş” ifadelerini kullandı.

''DOĞRU DÜZGÜN KULİS YOKTU''

Akbulut, dizide kendisini en çok zorlayan konunun ise dublaj olduğunu söyledi. Çekimlerin Sarıyer hattında yapılması nedeniyle ortamın oldukça gürültülü olduğunu belirten oyuncu, “Orası yol kenarı. Dolmuşlar sürekli korna çalıyor. Hem gidiş hem geliş. Sarıyer Spor’un maçları oluyor, taraftar geçiyor. Bir de konağın içinde iki ekip çalışıyordu. Sesler birbirine karışıyordu. Bu yüzden sesli çekim yapılamıyordu ve sonradan dublaj yapmak zorunda kalıyorduk. O zaman dublajın ne kadar zor bir şey olduğunu anladım” dedi.

Çekim şartlarının sanıldığı kadar rahat olmadığını da dile getiren Akbulut, o dönem ulaşımın oldukça zor olduğunu söyledi. Oyuncu, “O zaman metro falan yoktu, Sarıyer’e ulaşım zordu. Sabah çok erken giderdik. Gerçek bir yalıda çekim yaptığımız için karavan yoktu. İçeride doğru düzgün kulis bile yoktu. Odaları sırayla kullanıyorduk. Mesela Beşir’in odası diye görülen yer aslında saç ve makyaj odasıydı” diye konuştu.

HAZAL KAYA İLE OYUN OYNUYORMUŞ

Dizinin setinde yaşanan eğlenceli anılardan da bahseden Akbulut, Hazal Kaya ile sık sık oyun oynadıklarını anlattı. “Sıkılınca Hazal’la parmak yatırmaca oynardık ve Hazal beni sürekli yenerdi. O konuda çok iyiydi. Ama Hazal’ı yenen tek kişi Selçuk Yöntem’di” diyerek setten unutamadığı anıları paylaştı.