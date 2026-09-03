Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Peyker karakteriyle hafızalara kazınan Nur Fettahoğlu, kızı Elisa Güzin’le birlikte tüplü dalış eğitimi aldı. Su altına daldıkları anları Instagram hesabından paylaşan 45 yaşındaki oyuncu, gönderisine “Eğitim şart” notunu düşerek eğitmenlerine teşekkür etti.

KIZIYLA BİRLİKTE DALGIÇLIK EĞİTİMİ ALDI

Nur Fettahoğlu, kızı Elisa Güzin’le birlikte tüplü dalış eğitimi almaya başladı. Anne-kızın eğitim sırasında su altında geçirdiği anlar da Fettahoğlu’nun sosyal medya hesabına yansıdı.

Oyuncu, dalıştan çekilen görüntülerini takipçileriyle paylaşırken eğitmenlerine de teşekkür etti. Fettahoğlu’nun “Eğitim şart” notuyla yaptığı paylaşımda anne-kızın su altındaki keyifli anları görüldü.

PEYKER'DEN MAHİDEVRAN SULTAN'A

Fettahoğlu, 2008-2010 yılları arasında ekrana gelen Aşk-ı Memnu dizisinde Peyker karakterine hayat vererek geniş bir kitle tarafından tanındı. Oyuncu, dizinin ardından Muhteşem Yüzyıl'da Mahidevran Sultan rolünü üstlendi.

Televizyon kariyerinde farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkan Fettahoğlu, özellikle Peyker ve Mahidevran Sultan rolleriyle hafızalarda yer edindi.

SON HALİ ÜZERİNE YORUMLAR GELDİ

Oyuncunun dalış sırasında çekilen görüntülerini gören sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı ise Fettahoğlu’nun son haline odaklandı.

Bazı kullanıcılar oyuncunun görüntüsünü beğenirken bazıları yüzündeki değişimin estetik müdahaleden mi yoksa görüntü düzenlemesinden mi kaynaklandığını tartıştı. Fettahoğlu ise paylaşımında bu yorumlara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.