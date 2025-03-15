Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Türk edebiyatının klasikleşmiş eserlerinden "Aşk-ı Memnu" romanından uyarlanan opera eserini, sanatseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Dili ve üslubuyla Türk romanına önemli bir yenilik getiren, eserleriyle iz bırakan yazar Halid Ziya Uşaklıgil'in kaleme aldığı eserinden esinlenerek, Selman Ada tarafından bestelenen ve Tarık Günersel'in librettosuyla hazırlanan "Aşk-ı Memnu" operası, Antalya DOB sahnesine taşınıyor.

Aşk, sadakat ve ihanetin çatıştığı, güçlü müzikleri ve etkileyici sahne diliyle izleyicileri derin bir duygusal yolculuğa çıkaracak eserin rejisörlüğünü Reyhan Süme üstlenirken, dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gürcan Kubilay ve Nursun Ünlü imzasını taşıyor.

Orkestra şefi Hakan Kalkan yönetiminde icra edilecek eserde, koro şefliğini Mahir Seyrek üstlendi. Işık tasarımında Mustafa Eski ve koreografide Meray Kartal'ın görev alacağı eserin başkemancısı Fahrettin Arda olacak.

Eseri yeniden izleyicilerle buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Süme, "Aşk-ı Memnu'yu 14 yıl sonra tekrar sahneliyor olmak gerçekten çok heyecan verici. Son bir aydır sanatçılarımız, orkestramız ve teknik ekibimiz eşliğinde yoğun şekilde çalışıyoruz. 14 yıl önce bu eser Murat Göksu'nun rejisiyle sahnelenmişti ve ben o projenin reji asistanlığını yapmıştım. Yıllar sonra aynı eseri bu kez rejisör olarak ben sahneliyorum. Dolayısıyla benim için anlamı çok farklı." diye konuştu.

Süme, opera eseri için geniş bir ön çalışma süreci geçirdiklerini ve kalabalık bir ekiple çalıştıklarını anlattı.

Besteci Selman Ada ise operayı bestelemeden önce eserin ruhunu sindirebilmek için İstanbul'un çeşitli semtlerinde yürüyüşler, geziler ve detaylı araştırmalar yaptığını dile getirdi.

Ada, eserin birçok kez farklı prodüksiyonlarla sahnelendiğini ve dünya sahnelerinde de beğeniyle izlendiğini vurguladı. Seyircilere Türk operası izleme keyfi vermeye çalıştıklarını belirten Ada, izleyicileri temsile davet etti.

Eserde "Bihter" rolüne hayat veren Arzu Yaman da 14 yıl önce sahnelenen versiyonunda farklı bir rolle sahne aldığını söyledi.

Bu kez Bihter ile sahnede olmanın heyecan verici olduğuna dikkati çeken Yaman, "Bihter zor bir karakter. Uzun bir zaman diliminde karakteri analiz etme şansım oldu. Bihter 22 yaşında genç, güzel, tutkulu, ihtilaflı bir kadın. Yaşadığı karmaşık ilişkiler onu savuruyor. Ben de elimden geldiğince o dalgalanmaları hissettirmeye çalışacağım. Karakter analizi düzgün ve doğru bir şekilde yaptığınızda oyunun içerisine bütün yüreğinizle girebiliyorsunuz." diye konuştu.