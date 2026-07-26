DATÇA'DA AŞK RÜZGARI
'Arka Sokaklar' dizisinin setinde başlayan yakınlıklarını aşka dönüştüren Sarp Levendoğlu ile Felicia Sağnak, yaz tatilinden yeni karelerle gündeme geldi.
16 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİYLE SETTE TANIŞTILAR
İkili arasındaki 16 yaş farkı dikkat çekti. Datça'yı tercih eden çift, denizin ve güneşin tadını çıkarırken romantik anlarıyla dikkat çekti.
DATÇA'DA SEZON YORGUNLUĞUNU BİRLİKTE ATTILAR
Bir süredir aşk yaşayan Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak, tatil için Datça'nın sakin atmosferini tercih etti. Yoğun geçen dönemin ardından birlikte dinlenen çift, keyifli anlar yaşadı.
Zaman zaman birlikte yaptıkları tatillerle gündeme gelen ikiliden yeni bir paylaşım geldi. Levendoğlu, sevgilisiyle Datça'da geçirdiği özel anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
SARP LEVENDOĞLU UÇURTMA SÖRFÜ YAPTI
Su sporlarına olan ilgisiyle bilinen Sarp Levendoğlu, tatil sırasında uçurtma sörfü yaparak eğlenceli vakit geçirdi.
Denizin üzerinde hünerlerini sergileyen oyuncu, spor dolu anlarını da sosyal medya hesabından yayınladı. Levendoğlu'nun enerjik halleri takipçilerinden ilgi gördü.
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SEVGİLİSİYLE ROMANTİK ANLARI DİKKAT ÇEKTİ
Tatilde sadece sporla vakit geçirmeyen Levendoğlu, sevgilisi Felicia Sağnak ile romantik anlar yaşamayı da ihmal etmedi.
Oyuncunun, sevgilisini öpücüklere boğduğu anlar objektiflere yansıdı. Çiftin samimi kareleri kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.
AŞK DOLU TATİL KARELERİNİ PAYLAŞTI
Sarp Levendoğlu, Datça tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine keyifli anlarını gösterdi.
Doğayla iç içe bir tatil geçiren çiftin romantik görüntüleri, hayranlarından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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