Sinan Akçıl'la aşk yaşadığı ortaya çıkan Ece Erken, aşkı bizzat kendisi duyurmuş "Bırakın mutlu olayım" demişti. Ece Erken'in Sinan Akçıl'ı takipten çıktığı fark edildi.

Ece Erken, 2022 yılında eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybetmişti. Yaşadığı büyük kaybın ardından zor günlerden geçen Erken, 3 yılın sonunda sürpriz bir aşka yelken açtı. Sunucu kalbini şarkıcı Sinan Akçıl'a kaptırdı.

"BIRAKIN MUTLU OLAYIM"

Magazin dünyasına bomba gibi düşen ilişki olayının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı ikiliyi tebrik etti. Ancak bazı takipçiler Ece Erken'e olumsuz yorumlarda bulundu. Erken de bu yorumlara Instagram üzerinden cevap verdi.

Ece Erken, Sinan Akçıl'ı öptüğü bir fotoğrafı paylaşarak şu notu yazdı:

"Dediniz ki öleni çabuk unuttun. 3 yıl oldu. Bunun zamanı nedir, var mıdır zamanı... İşime, gücüme, evladıma, aşkıma verdim kendimi, hor değil hoş görün beni... Çok mutluyum, en azından şimdilik bırakın mutlu olayım."

Çiftten sosyal medyada dikkat çeken bir hamle geldi. Ece Erken ile Sinan Akçıl Instagram'da birbirini sildi. Bu durum ünlü çiftin yollarını ayırdığı şeklinde yorumlandı.