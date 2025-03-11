ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan Katie Powell, randevu uygulaması Tinder'da tanıştığı adam tarafından 40 bin dolar (yaklaşık 1.5 milyon TL) dolandırıldı. Bekar bir anne olan Powell, yerel NBC kanalı KGW'ye yaptığı açıklamada "Hayatım altüst oldu" dedi.

TÜRKİYE'DE ÇALIŞAN BİR İNŞAAT MÜHENDİSİ OLARAK TANITMIŞ

Powell, kendisini Türkiye'de çalışan bir inşaat mühendisi olarak tanıtan bir adamla Tinder'da tanıştı. Adam, ilk günden itibaren yoğun mesajlaşmalarla Powell'ın güvenini kazandı. "Sürekli mesajlaşıyorduk, ilişkinin başından sonuna kadar hiç durmadı" diyen Powell, bir süre sonra adamın kendisinden para istemeye başladığını fark etti.

Ancak Powell, başta şüpheliydi: "İçimden bir ses 'Neden benden para istiyorsun? Daha 10 gündür tanışıyoruz' diyordu". Ancak dolandırıcı, hastaneye kaldırıldığını ve ailesinin kendisine yardım edemediğini söyleyerek Powell'ı ikna etti.

PHOTOSHOP'LA HASTANE YATAĞINDA!

Sahtekar, Powell'ın hem vicdanına hem de cüzdanına dokunabilmek için kendisinin hastane yatağında çekilmiş bir fotoğrafını da gönderdi. Ancak bu fotoğraf aslında eski MLB beyzbol oyuncusu Phil Hughes'ın ameliyatı sırasında çekilmiş bir görüntüsünün Photoshop'lanmış haliydi.

750 BİN DOLARLIK KANDIRMACA

Dolandırıcı, Powell'ı kandırmaya devam ederek ona bir güven hissi verdi. Powell'ın kredi kartı borçlarını ödeyen dolandırıcı, ayrıca kadının Vanguard emeklilik hesabına 750 bin dolar aktardı. Ancak Powell, kısa süre içinde bu paranın sahte olduğunu fark etti. Kredi kartı ödemeleri reddedildi, Vanguard hesabı ise donduruldu...