Aşk hayatıyla gündemde olan Birkan Nasuhoğlu'nun yüzü kariyerinde de gülüyor. Dilan Çiçek Deniz ile yaşadığı ilişkiyle son dönemde magazin dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer alan Nasuhoğlu, müzik çalışmalarındaki yoğun tempoyla da adından söz ettiriyor.

Başarılı müzisyenin solistliğini yaptığı Yedinci Ev, yeni konser sezonunda şehir şehir hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Grup, ağustos ayından kasım ayına kadar sürecek dönemde yedi farklı konserde sahne alacak.

HAYRANLARI DİLAN ÇİÇEK İLE DÜET BEKLİYOR

Birkan Nasuhoğlu'nun konser maratonu sürerken, hayranlarının aklındaki soru da şimdiden gündeme geldi. Müziğe olan ilgisiyle bilinen Dilan Çiçek Deniz'in bir konserde Nasuhoğlu'na eşlik edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Ünlü oyuncu daha önce O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılmış, sahne performansı ve sesiyle izleyenlerden olumlu yorumlar almıştı. Müziğe olan tutkusu bilinen Deniz'in, sevgilisi Birkan Nasuhoğlu ile aynı sahneyi paylaşması hayranları tarafından heyecanla beklenen ihtimaller arasında yer alıyor.