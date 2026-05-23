DJ İlkay Şencan ile yeni bir aşka yelken açan Simge, ilişkisiyle ilgili samimi ifadeler kullandı. Ünlü şarkıcı, hem “ruh eşimi buldum” dedi hem de sevgilisine özel bir şarkı yaptığını açıkladı.

''RUH EŞİMİ SONUNDA BULDUM''

Ünlü şarkıcı, ilişkisi için “Ruh eşimi çok aradım ama sonunda buldum” diyerek dikkat çekti. Yaklaşık üç aydır birlikte olduklarını belirten Simge, sevgilisinin hayatına pozitif bir şekilde girdiğini söyledi:

“Ruh eşimi çok aradım. Ama sonunda buldum. İlişkimiz daha çok yeni, üç ay olacak neredeyse. Aradığım eş bulundu. Albümdeki ‘Mucize’ şarkısı da bana yazılmıştı. Hayatımda bana yazılan ilk ve tek şarkıydı. Beni, hislerimi, duygularımı, hayallerimi anlatıyordu. Şarkıda ‘Ruh eşimi bekliyordum, biliyordum’ diye bir söz vardı mesela. Ben de ona sıkı sıkıya tutundum. Sözlerini ve bestesini Selim Siyami yaptı. Ona dönüp dönüp, ‘Bak bunu da artık yazdın, bu gerçek olsun’ diyordum. Çünkü uzun zamandır hayatımda kimse yoktu. Bekledim ve gerçekten çok iyi biriyle tanıştım. İyi ve yeni biri. Daim olsun.”

''ONA DA ŞARKI YAPTIM''

Simge, yeni ilişkisinin kendisini üretken hale getirdiğini de belirterek sevgilisine şarkı yaptığını açıkladı:

“Ona da şarkı yaptım. Onu tanıdıktan sonra o süreçte çok fazla şarkı yaptım. O dönemde gerçekten çok üretken oldum. Şimdi ise müziğe biraz ara verdim, kendime küçük bir mola tanıdım. Çünkü sürekli beste yapabilmek mümkün olmuyor.



Ünlü şarkıcı ayrıca bir süredir müziğe kısa bir ara verdiğini belirterek, yoğun üretim sürecinin ardından kendine zaman ayırdığını da ifade etti.