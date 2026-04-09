AŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın:
T.C.
AŞKALE
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
 
Sayı: 2026/26 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Erzurum ili Aşkale İlçesi Ocaklı Mahallesi
MEVKİİ : Yoncalar
ADA NO : 102
PARSEL NO : 13
YÜZÖLÇÜMÜ : 12.930,48 m2
NİTELİĞİ : Tarla
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hüseyin Ayaz, Hasan Ayaz, Safiye Şimşek,

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/26 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.05/03/2026

#ilangovtr Basın no ILN02443091