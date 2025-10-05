Olay, 28 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta düzenlenen asker eğlencesine katılan ve aralarında önceden husumrt olduğu öğrenilen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraftarlar birbirine girdi. Bunun üzerine eğlenceye katılanlar, kavgaya karışan tarafları kovalamaya başladı. Darbedilen kişi diğer tarafa karşılık verince sokak savaş alanına döndü. Bu sırada askere gidecek olan kişi ise tarafları tekme atarak ayırmaya çalıştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, kavgaya karışan tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi