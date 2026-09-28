Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta da yarışmacılar büyük ödüle ulaşmak için mücadele etti. Yarışmacılardan Zeynep Atılgan Yavru, ilk baraj sorularını geçerek beşinci soruya kadar gelmeyi başardı.

Ancak askerî rütbelerle ilgili soru, yarışmacının yarışmadaki yolculuğunun sonunu getirdi.

BEŞİNCİ SORUDA ASKERÎ RÜTBE SORUSU GELDİ

Zeynep Atılgan Yavru'nun karşısına beşinci soruda, “Askerlikteki en üst rütbe olan ‘mareşal’, Osmanlı Devleti'nin son, Cumhuriyet'in ilk yıllarında nasıl adlandırılırdı?” sorusu çıktı.

Soruyu uzun süre düşünen yarışmacı, babasının asker olduğunu belirterek cevabı ondan öğrenmek istediğini söyledi.

TELEFON JOKERİNİ KULLANDI

Yarışmacı bu soruda telefon jokeri hakkını kullanmaya karar verdi. Oktay Kaynarca da “Tam da uzmanlık alanınızdan geldi” diyerek yarışmacının heyecanını yatıştırmaya çalıştı.

Telefondaki kişi ise seçenekler arasından “A- Miralay” cevabını verdi.

DOĞRU CEVAP MÜŞİR ÇIKTI

Ancak verilen cevap doğru değildi. Sorunun doğru yanıtının “D- Müşir” olduğu ortaya çıkınca Zeynep Atılgan Yavru büyük üzüntü yaşadı.

Böylece beşinci soruda elenen yarışmacı, 5 bin TL ile Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti.