Almanya Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre asker sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 3 bin 700 kişi arttı. Yüzde 2'lik yükselişle birlikte hükümetin 2026 için belirlediği 186 bin ile 190 bin arasındaki personel hedefinin alt sınırı da aşılmış oldu.

ORDUYA BAŞVURULAR YÜZDE 26 ARTTI

Artış yalnızca halihazırda görev yapan askerlerin sayısında görülmedi. Alman ordusuna katılmak isteyenlerin sayısı da geçen yıla göre yüzde 26 arttı. Temmuz sonuna kadar yaklaşık 47 bin 300 başvuru yapılırken, yıl içinde orduya katılan yeni personel sayısı 15 bin 400'e ulaştı.

Almanya'da bu yıl yeni askerlik sistemi de devreye girdi. 2008 ve sonrasında doğan 18 yaşındaki erkeklerin kendilerine gönderilen askerlik anketini doldurması ve yoklama sürecine katılması gerekiyor. Kadınlarda ise bu süreç gönüllü olarak yürütülüyor. Askerlik hizmetinin kendisi şimdilik zorunlu değil ve gönüllülük esasına dayanıyor.

Savunma Bakanlığı, 31 Temmuz'a kadar gençlere yaklaşık 378 bin form gönderildiğini açıkladı. Gelen yanıtların büyük bölümünü erkekler oluştururken, hükümet yeni sistemle birlikte önümüzdeki yıllarda orduya katılımı daha da artırmayı hedefliyor.

HEDEFLERİ 260 BİN AKTİF ASKER

186 bin 700 kişilik mevcut sayı son 13 yılın zirvesi olsa da Almanya'nın uzun vadeli hedefinin oldukça gerisinde. Berlin yönetimi 2035 yılına kadar aktif asker sayısını 260 bine, yedek asker sayısını ise 200 bine çıkarmayı planlıyor. Bunun gerçekleşmesi için mevcut seviyeye yaklaşık 73 bin yeni aktif askerin daha eklenmesi gerekiyor.

Almanya'nın orduyu büyütme hamlesi, ülkenin son yıllarda değişen savunma politikasının bir parçası. Başbakan Friedrich Merz daha önce Bundeswehr'i Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusu haline getirmek istediklerini açıklamıştı. Hükümet bir yandan asker sayısını artırırken diğer yandan ordunun araç, silah ve lojistik kapasitesini de genişletiyor.

Ancak mevcut artış hızının uzun vadeli hedefe ulaşmak için yeterli olup olmayacağı belirsiz. Asker sayısındaki yıllık artış yaklaşık yüzde 2 seviyesinde kalırsa, 2035'te 260 bin aktif asker hedefine ulaşılması için büyümenin önümüzdeki yıllarda hızlanması gerekecek.