Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ile YÜNSA işbirliğinde yürütülen dev AR-GE çalışması, tekstil ve savunma teknolojilerinde çığır açacak bir başarıya imza attı. BAİBÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ve YÜNSA AR-GE Merkezi ortaklığında hazırlanan, TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı tarafından da desteklenen proje kapsamında tam 24 çeşit yüksek teknolojili kumaş geliştirildi. Prof. Dr. Akif Hakan Kurt’un yürütücülüğünde üretilen yün, pamuk ve sentetik lif bileşenli kumaşlar; hem ulusal laboratuvarlarda hem de uluslararası ölçekli firmalarda gerçekleştirilen zorlu testlerden başarıyla geçti.

300 SANİYELİK KANAMAYI 60 SANİYEYE DÜŞÜRÜYOR

Kitosan lifi ve gümüş desteğiyle üretilen yeni nesil kumaşların en çarpıcı özelliği, yaralanma anında hayat kurtaran hemostatik (kanamayı durdurucu) yapısı. Yapılan testlerde normal şartlarda 300 saniye süren kanama durma süresinin bu kumaşlar sayesinde 60 ila 100 saniye aralığına kadar indiği tespit edildi. Projenin 2016 yılında filizlenen bir hayalin ürünü olduğunu ve farklı lifleri birleştirme konusundaki teknik engelleri aştıklarını belirten Prof. Dr. Akif Hakan Kurt, "Şu anda elde ettiğimiz kumaşlarda süper ince yün lifi ile bizim özel lifimiz bir araya gelmiş oldu. Ayrıca gümüşü de bu yapıya dahil ettik. Böylece farklı özellikleri bir arada taşıyan kumaşlar elde ettik." ifadelerini kullandı.

ASKER VE POLİSLER İÇİN ÜRETİLDİ

Geliştirilen 24 çeşit kumaşın öncelikli kullanım alanı savunma sanayisi ile sahada görev yapan güvenlik güçleri olacak. Zorlu iklim koşullarında görev yapan personelin hem konforunu hem de hayatta kalma şansını artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Kurt, "Sıcak bölgelerde görev yapan asker ve polislerimiz için yaz aylarında serinlik hissi veren kumaşlar geliştirdik. Olası yaralanma durumunda bu kumaşların kanamayı yavaşlatmasını, antibakteriyel etkiyle mikroorganizmaların etkisini azaltmasını ve yara iyileşme sürecini başlatmasını hedefliyoruz” dedi.

HEM SERİNLETİYOR HEM 5 DERECE ISITIYOR

Erzurum ve Kars gibi kış şartlarının ağır olduğu bölgelerde görev yapan personelimiz için de 5 dereceye kadar sıcaklık hissi sağlayabilen kumaşlar üzerinde çalıştık diyen Kurt, “Askerlerimiz bu bölgelerde görev yaparken hem soğuktan korunacak hem de herhangi bir yaralanma durumunda kumaşın kanama azaltıcı ve antibakteriyel özelliklerinden yararlanabilecek” açıklamasında bulundu.

HASTANE ENFEKSİYONLARINA GÜMÜŞ KALKANI

Projenin ikinci aşamasında ise sağlık sektöründeki enfeksiyon riskini en aza indirmek amaçlanıyor. Uzun süre yatarak tedavi gören hastalarda hastane kıyafetleri, yatak örtüleri ve hasta giysilerinin bu kumaşlardan üretilmesi planlanıyor. Gümüşün tarihten gelen dezenfeksiyon gücünden faydalandıklarını aktaran Prof. Dr. Kurt, "Gümüş tarih boyunca özellikle suyun dezenfeksiyonunda kullanılmış bir madde. Biz de kumaşlarımızı gümüşle destekledik. Yaklaşık yüzde 1 ile 2 oranında kullanılan gümüş sayesinde yaraların enfeksiyon kapmasının önlenmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca kullandığımız iplikler, yara iyileşme sürecini hızlandırıcı özellik taşıyor." şeklinde konuştu.

DAĞCILAR VE EKSTREM SPORCULAR İÇİN DE HAYAT KURTARACAK

Sağlık ekiplerine ulaşmanın zaman aldığı dağcılık ve motor sporları gibi ekstrem branşlarda da bu kumaşların kritik bir rol üstlenmesi bekleniyor. Kurt, değişken hava koşullarında vücut ısısını koruyan ve yaralanma anında ilk müdahaleyi kumaş üzerinden başlatan teknolojinin dünyada bir ilk olduğuna dikkat çekti. Kurt, "Önceliğimiz, askerlerimiz ve polislerimiz için özellikle savunma sanayisinde görev yapan personelin kullanabileceği ürünleri ortaya çıkarmak. İkinci aşamada hastaneler için tasarladığımız ürünler, üçüncü aşamada ise ekstrem sporculara yönelik çalışacağız” dedi.

Bu kumaşlar, dünyada ilk defa bu özellikleri bir arada sunan çalışmalar arasında yer alıyor diyen Kurt, “Kanamayı yavaşlatmaları, antibakteriyel etki göstermeleri, yara iyileşmesini hızlandırmaları ve aynı zamanda sıcak-soğuk hissi sağlayan teknik özellikleriyle farklılaşıyor” ifadelerini kullandı.