Çorum Gülabibey Mahallesi Kapaklı 1. Cadde üzerinde, askere gitmeye hazırlanan R.Y. için düzenlenen uğurlama töreni, açılan ateş sonucu kana bulandı. Coşkuyla başlayan eğlence, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin tabancasını ateşlemesiyle yerini paniğe bıraktı.
KENDİ EĞLENCESİNDE VURULDU
Kutlamalar sırasında havaya veya çevreye ateş açan şüphelinin silahından çıkan kurşun, törenin sahibi olan R.Y.’nin bacağına isabet etti. Kanlar içinde kalan genç, arkadaşları tarafından vakit kaybedilmeden özel bir araçla Hasan Paşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
ÜNİVERSİTE HASTANESİNE SEVK EDİLDİ
Hasan Paşa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı genç, ileri tetkik ve tedavi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. R.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu ancak tedbir amaçlı gözetim altında tutulduğu öğrenildi.
Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvurarak boş kovan incelemesi yaptı. Eğlenceyi kana bulayan ve olay yerinden kaçan kimliği belirsiz şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.