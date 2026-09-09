Olay, 8 Eylül akşamı saat 17.00 sıralarında Lviv'deki Dunayska Caddesi’nde meydana geldi.

Lviv Bölgesel TCC’nin açıklamasına göre, askerlik yükümlüsü bir kişi polis ve TCC görevlilerini gördüğü sırada askeri kayıt belgelerini göstermeyi reddetti. Ardından görevlilerden kaçarak bir apartmana girdi.

Görevliler de kaçan kişinin peşinden binanın girişine yöneldi.

APARTMAN GİRİŞİNDE ARBEDE ÇIKTI

Bu sırada girişte bulunan bir kadın ile görevliler arasında tartışma yaşandı. Kamuoyuna yansıyan kısa görüntülerde, görevlilerden birinin kadını apartman girişinden uzaklaştırmaya çalıştığı ve ardından taraflar arasında fiziksel arbede çıktığı görülüyor.

KADIN YERE DÜŞTÜ

Ancak görüntülerin olayın tamamını göstermemesi nedeniyle arbede öncesinde neler yaşandığı konusunda kesin bir değerlendirme yapılamıyor.

Lviv Bölgesel TCC, kadının görevlilerin apartmana girişini engellediğini ve TCC çalışanlarına göz yaşartıcı gaz kullandığını öne sürdü.

Kurum, sosyal medyada yayılan görüntülerin olayın yalnızca bir bölümünü içerdiğini ve yaşananların tamamını yansıtmadığını savundu.

Buna karşılık bazı yerel kaynaklarda yer alan tanık anlatımlarında, görevlinin kadına önce fiziksel müdahalede bulunduğu ve kadının gazı daha sonra kullandığı iddia edildi.

Bu nedenle olay sırasında hangi müdahalenin önce gerçekleştiğine ilişkin tarafların anlatımları birbiriyle uyuşmuyor.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Lviv polisi, görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından olayla ilgili inceleme başlattı. Askerlik işlemleri sırasında ekipte görev yapan polis memurunun olası hukuka aykırı eylemi veya ihmali konusunda da idari soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Ukrayna İnsan Hakları Ombudsmanı Dmytro Lubinets de olayla ilgili sürece müdahil oldu.

Lubinets, kadına yönelik güç kullanımının yanı sıra görevlinin davranışlarının ve TCC tarafından kadın hakkında ortaya atılan iddiaların ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.