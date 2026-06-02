Çalışma, İngiltere'nin Wiltshire bölgesindeki Beacon Hill tepesinde gerçekleştirildi. Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir Chinook helikopteri, bölgeye tonlarca tebeşir taşıdı. Daha sonra gönüllüler ve uzman ekipler bu malzemeyi tepeye yayıp düzenleyerek yıllar içinde solmaya başlayan dev figürü yeniledi.

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN İZİNİ TAŞIYOR

Yenilenen figür, "Bulford Kiwi" olarak biliniyor. Yeni Zelanda'nın ulusal sembollerinden biri olan kivi kuşunu tasvir eden dev şekil, 1919 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın ardından ülkelerine dönmeyi bekleyen Yeni Zelandalı askerler tarafından tepenin yamacına işlendi. Aradan geçen 100 yılı aşkın sürede bölgedeki bitki örtüsü ve doğal aşınma nedeniyle figürün görünürlüğü önemli ölçüde azaldı.

Yaklaşık 130 metre uzunluğundaki figür, İngiltere'deki en dikkat çekici yamaç çizimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Tarihi ve kültürel önemi nedeniyle koruma altına alınan eser, düzenli aralıklarla yenileniyor.

HEM TARİHİ ANIT HEM DE ULUSAL SEMBOL

Restorasyon çalışmasına İngiliz Savunma Altyapı Kurumu, gönüllüler, çevre koruma grupları ve Yeni Zelanda temsilcileri de katıldı. Amaç, hem Birinci Dünya Savaşı'nın hatırasını yaşatmak hem de uzaktan bakıldığında hâlâ görülebilen bu tarihi figürü gelecek nesillere aktarmak.

Uzmanlar, Bulford Kiwi'nin yalnızca bir yamaç çizimi olmadığını, aynı zamanda savaşın ardından evlerine dönmeyi bekleyen binlerce askerin bıraktığı kalıcı bir hatıra olduğunu belirtiyor.