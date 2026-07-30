Yaklaşık 11 ay süren kazılar, bölgede inşa edilecek yeni bir konut projesi öncesinde gerçekleştirildi. Çalışmalar sırasında 2 binden fazla metrekarelik alan belgelenirken, elde edilen bulgular Vindonissa'nın Roma İmparatoru Tiberius dönemindeki ilk yıllarına ve askerlerin günlük yaşamına ilişkin şimdiye kadarki en ayrıntılı verileri sundu.

ROMA ASKERLERİNİN GÜNLÜK YAŞAMI ORTAYA ÇIKTI

Kazılarda, yaklaşık 9 metre genişliğinde ve en az 30 metre uzunluğunda olduğu belirlenen büyük bir yapı ortaya çıkarıldı. Düzenli oda planı sayesinde yapının Roma lejyonerlerinin kaldığı bir koğuş olduğu değerlendiriliyor. Kamp surlarının hemen yakınında ise bir ekmek fırınına ait olduğu düşünülen kalıntılar ile metal işçiliğinde kullanılan saha demirhanesi bulundu. Bu keşifler, Vindonissa'nın yalnızca savunma amacıyla kurulan geçici bir üs olmadığını, üretim ve yaşam alanlarına sahip düzenli bir askeri yerleşim olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar ayrıca kampın en eski savunma sistemine ait ahşap-toprak sur ve V biçimli hendek hattını da belirledi. Hendekte bulunan bitki kalıntıları, savunma yapılarının bir süre kullanılmadığını ve daha sonra yeniden onarılarak hizmete alındığını ortaya koydu.

ALTIN SİKKE VE CERRAHİ ALETLER DİKKAT ÇEKTİ

Kazının en dikkat çekici buluntuları arasında İmparator Tiberius döneminde basılmış altın bir aureus sikke yer aldı. Bunun yanı sıra, Roma'nın zafer tanrıçası Victoria'yı çelenk ve asa ile tasvir eden yaklaşık 1 santimetrelik akik taşından yapılmış oyma bir mücevher de gün yüzüne çıkarıldı. Bu tür taşlar Roma döneminde genellikle yüzüklere yerleştiriliyor ve kişisel mühür ya da statü sembolü olarak kullanılıyordu.

Arkeologlar ayrıca hayvan başı biçiminde süslenmiş saplara sahip olabileceği düşünülen iki cerrahi neşter parçası da buldu. İncelemeler devam etse de bu bulgular doğrulanırsa, Vindonissa'da görev yapan Roma lejyonlarının yalnızca savaşmadığı, aynı zamanda organize sağlık hizmetlerinden de yararlandığı anlaşılacak. Kazı alanında daha önce bulunan karbonlaşmış Roma ekmeği ise laboratuvar ortamında incelenmeye devam ediyor ve doğrulanması halinde İsviçre'de keşfedilen ilk Roma ekmeği olarak kayıtlara geçecek.