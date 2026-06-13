Hindistan Hava Kuvvetlerine (IAF) ait AN-32 tipi askeri uçak, 13 Haziran Cumartesi günü Assam eyaletinin Jorhat bölgesinde iniş yaptığı sırada düştü. Meydana gelen kazada 5 hava kuvvetleri personeli yaşamını yitirdi. Kazadan yaralı olarak kurtulan yardımcı pilotun ise hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Rutin Uçuş Sırasında İniş Kazası Olay, uçağın IAF'ın Rowriah bölgesindeki hava üssüne iniş gerçekleştirdiği esnada yaşandı. Trajik kazanın ardından üst düzey IAF yetkilileri vakit kaybetmeden bölgeye intikal etti. Yetkililer, kazanın yerel saatle yaklaşık 10.00 sularında, rutin bir uçuş görevi esnasında gerçekleştiğini kaydetti. Resmi Soruşturma Başlatıldı Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan resmi açıklamada, kaza yerindeki yönetim çalışmalarının ve ilk incelemelerin sürdüğü belirtildi. Yapılan açıklamada, "IAF, yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duymakta ve bu kederli dönemde hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanında dimdik durmaktadır" ifadesine yer verildi. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla bir soruşturma heyeti kurulduğu, olayla ilgili yeni detayların yakında paylaşılacağı ve ilk sonuçlar çıkana kadar kamuoyunun spekülasyonlardan kaçınması gerektiği vurgulandı.

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