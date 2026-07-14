Kazı ekibi, dördüncü yüzyıla tarihlenen askeri kışla yapısında çalışırken sıra dışı şekle sahip bir taş levhayı kaldırdı. Taşın alt yüzeyinde yer alan insan figürü, yüzyıllar boyunca güneşten, yağmurdan ve dış etkenlerden korunduğu için büyük ölçüde sağlam kalmayı başardı. Araştırmacılar, keşfin Vindolanda'da son yıllarda bulunan en önemli dini eserlerden biri olduğunu ifade ediyor.

ROMA İNANCINA IŞIK TUTUYOR

Uzmanlar, kabartmadaki figürün Roma inancında evleri, toplulukları ve belirli yerleri koruduğuna inanılan "Genius" adlı koruyucu ruhu temsil ettiğini söylüyor. Figürün bir elinde bolluk ve bereketi simgeleyen bereket boynuzu (cornucopia), diğer elinde ise dini törenlerde sunuların bırakıldığı patera adı verilen sığ bir kap bulunuyor. Bu ayrıntılar sayesinde eserin kimliği kısa sürede doğrulandı.

Araştırmacılar, kabartmanın ilk olarak küçük bir aile tapınağında ya da kutsal alanda kullanılmış olabileceğini düşünüyor. Ancak daha sonra neden kışla zemininin altına yerleştirildiği henüz bilinmiyor. Taş döşemenin altında kalması ise eserin ince işçiliğinin günümüze kadar korunmasını sağladı.

GİZEMİ HÂLÂ ÇÖZÜLEMEDİ

Bilim insanları kabartmanın büyük ihtimalle kuzey Britanya'da çalışan yerel bir taş ustası tarafından üretildiğini değerlendiriyor. Eserin Vindolanda'da ya da yakın çevredeki Roma yerleşimlerinden birinde hazırlanmış olabileceği belirtiliyor. Roma Britanyası'nda koruyucu ruhlara adanmış yazıtlar sık görülse de bu tür taş kabartmaların günümüze ulaşan örnekleri oldukça az olduğundan keşif arkeoloji açısından büyük önem taşıyor.

Koruma ve restorasyon çalışmaları devam eden kabartma, ayrıntılı bilimsel incelemelerin tamamlanmasının ardından Vindolanda Müzesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Uzmanlar, eserin Roma İmparatorluğu'nun Britanya'daki son dönemlerinde görev yapan askerlerin günlük yaşamı ve dini inançlarına ilişkin yeni bilgiler sağlayabileceğini belirtiyor.