Tokat'ın Erbaa ilçesi Yeni Mahalle Kavşağı'nda saat 09.30 sıralarında askeri malzeme taşıyan TIR ile traktör çarpıştı. Kazada traktörde bulunan Hatice Bolat (75) hayatını kaybetti, eşi Zülfikir Bolat (71) ağır yaralandı.
Çakır köyü yönünden gelerek kavşağa giren Zülfikir Bolat yönetimindeki 60 EV 501 plakalı traktör, Erbaa'dan Niksar yönüne giden Piyade Uzman Çavuş B.A. (34) yönetimindeki askeri malzeme taşıyan 176 plakalı TIR ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Zülfikir Bolat, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
TIR sürücüsü B.A. gözaltına alınırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.