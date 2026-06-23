D-100 kara yolunun en kritik noktalarından biri olan Bolu Dağı geçişinde İstanbul istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen TIR, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi sınırları içerisinde yer alan Bakacak mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yola devrildi. Aracın dorse kısmında yer alan konteynerlerde askeri mühimmat bulunduğu iddia edildi.
Bölgeye intikal eden ekipler güvenlik önlemleri alarak D-100 kara yolunun İstanbul istikametini araç trafiğine tamamen kapattı.
Ekipler, kaza yerinin yaklaşık bir kilometre gerisinden itibaren bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirerek sivil araçların ve yayaların yaklaşmasına izin vermiyor. Ulaşımın aksamaması ve yolda uzun kuyrukların oluşmaması amacıyla bölgedeki trafik akışı ekipler tarafından kontrollü olarak alternatif güzergahlara kaydırıldı.