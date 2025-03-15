Milli Savunma Bakanlığı, askeri öğrencilerin öğrenim hayatlarını düzenleyen yönetmelikte önemli bir değişiklik yaptı.

Bakanlığın ilgili, "Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni düzenlemeyle birlikte askeri öğrenciler, öğrenim gördükleri programları veya yükseköğretim kurumlarını değiştiremeyecek ve yatay geçiş yapamayacak.

Öğrenciler öğrenimlerini, Milli Savunma Bakanlığı'nın nam ve hesabına tamamlamak zorunda olacak.

Buna ek olarak, fakülte veya yüksekokullarda okuyan askeri öğrencilerin mezuniyet tarihleri, teğmenliğe nasıp (atama) tarihleri olarak kabul edilecek.