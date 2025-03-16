Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı fakülte ve yüksekokullarda eğitim alan öğrencilerle ilgili yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, bu kurumlarda öğrenim gören askeri öğrenciler, mevcut bölümlerini, programlarını ya da kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarını değiştirme hakkına sahip olmayacak ve yatay geçiş yapamayacak.

Yönetmelikteki bir diğer maddeye göre, Milli Savunma Bakanlığı adına fakülte veya yüksekokullarda eğitim alan askeri öğrenciler, mezun oldukları gün teğmen rütbesine atanacak.

Mezuniyet tarihi, teğmenliğe geçiş tarihi olarak kabul edilecek ve bir üst rütbeye yükselme için bekleme süreleri de bu tarihten itibaren işlemeye başlayacak.