Ukrayna ordusu, askerlerinin daha fazla Rus askeri öldürmesi ve Rus zırhlısı yok etmesi için savaşı 'bilgisayar oyununa' çevirdi.

"Drone Ordusu Bonusu" adı verilen sistem, askerlerin bir hedefi vurduklarını kanıtlayan drone görüntülerini Ukrayna ordusuna ulaştırmaları durumunda puan kazanmalarını sağlıyor. Bu puanlar, Brave 1 Market adlı yeni bir çevrim içi pazarda ekipmanla takas edilebiliyor.

Ukraynalı İHA operatörü, bir tankı hasara uğrattıklarında 20, imha ettiklerinde 40, kalibresine göre değişmekle birlikte bir roket sistemini yok ettiklerinde 50 puana kadar kazanıyor. Bir Rus askerini öldürmek ise altı puan getiriyor.

Asker, bu puanları kullanarak yeni İHA'lar, zırhlı araçlar, silahlar ve anti-İHA elektronik ekipmanlar satın alabiliyor. Ölümlerle, daha fazla ölüm makinası satın alınıyor.

'ORDUNUN AMAZON'U'

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, hafta sonu Kiev’deki bir askeri teknoloji konferansında, “Brave 1 Market, ordunun Amazon’u gibi olacak. Cephedeki birlikler ihtiyaç duydukları teknolojileri doğrudan satın alabilecek” dedi.

Askerlerin bu puanları alabilmesi için İHA'larının kaydettiği vurma görüntülerini ordunun Delta adlı iletişim ve saha farkındalık sistemine yüklemeleri gerekiyor.

Brave 1 Market sistemi tam olarak devreye girdiğinde, askerler geçen yıldan bu yana biriktirdikleri puanlarla yeni silahlar satın alabilecek.

Örneğin “Baba Yaga” lakaplı, Ukrayna üretimi Vampire İHA'sı, 43 puan karşılığında satın alınabiliyor.

Bu büyük çok motorlu İHA, 15 kiloluk bir harp başlığı taşıyabiliyor. Devlet, sipariş edilen İHA'nın parasını ödüyor ve bir hafta içinde ön cephedeki birliğe teslim ediyor.

YÜKSEK PUAN TABLOSU BİLE VAR

Sistemi açıklayan Fedorov, "düşmanı yok ediyor, kameraya çekiyorsun, silahını alıyorsun” diye konuştu.

Brave 1 internet sitesinde, bir skor tabelası da eklendi. Burada, en fazla aracı yok eden ve askeri öldüren Ukrayna birliklerinin skorları sergilendi. En yüksek skoru alan iki birlikten biri de, Ukrayna Askeri İstihbarat birimi SBU oldu.

Ukrayna'nın seçkin İHA birliklerinden biri olan Magyar’ın Kuşları, şu ana kadar 16.298 puan toplayarak birinciliğe yükseldi.

Bu puanlarla 500 gündüz görüşlü drone, 500 gece drone’u, 100 Vampire ve 40 keşif drone’u alınabileceğini söyledi.

EN ÇOK ÖLDÜREN, KAZANIYOR

Brave1 sitesinin açıklamasına göre bu sistem,"en etkili birliklere daha fazla ekipman yönlendirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda bürokratik tedarik süreçlerini devre dışı bırakıyor ve doğrudan üreticiden silah alımını kolaylaştırıyor". Brave 1 pazaryerinde şimdiden binin üzerinde ürün yer alıyor.

Bunlar arasında İHA'lar, robotik sistemler, elektronik harp aygıtları, yedek parçalar ve yapay zeka sistemleri bulunuyor.

Askerler siteye yorum bırakabilecek ve bu sayede hangi ürünlerin daha etkili olduğu konusunda diğer birliklere rehberlik edebilecek.

Asker öldürmeye dayalı puan sistemi, birlikler arasında rekabeti de artırıyor. Şu ana kadar orduya bağlı İHA birliklerinin yaklaşık yüzde 90’ı puan kazandı.

O kadar çok isabet kaydı giriliyor ki hükümet, bu puanı yüksek birliklere daha fazla drone ulaştırabilmek için lojistik süreci yeniden tasarlamak zorunda kaldı.

ASKERLER OYUNU SEVDİ

Sistemin savaş alanındaki askeri motive ettiğini belirten Fedorov, “O kadar hızlı öldürmeye başladılar ki Ukrayna yeni drone’ları teslim etmekte gecikiyor” dedi.

Bu sistem aynı zamanda Rus hedeflerinin imhasına ilişkin gerçek zamanlı doğrulanmış veri akışını da sağlıyor. Bu da savaş alanında istihbaratı artırıyor.

Fedorov, “Örneğin piyade imhasına verilen puanı iki puandan altıya çıkardık, bu da sadece bir ay içinde düşman kaybını iki katına çıkardı. Bu yalnızca bir motivasyon aracı değil, savaşın kurallarını değiştiren bir mekanizma” dedi.