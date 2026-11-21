Polonya yetkilileri, Cuma günü sabah erken saatlerde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırıları sırasında bir Rus füzesinin ülke sınırları içinde askeri tatbikatın yapıldığı noktaya yakın bir bölgeyi vurduğunu açıkladı. İkinci bir füze ve birr İHA da ülke hava sahasını ihlal etti.

Olayda yaralanan olmazken ve herhangi bir hasar bildirilmezken, Varşova yönetimi yaşananları Moskova'dan gelen bir "provokasyon" olarak nitelendirdi. Rusya olaya ilişkin henüz bir yorum yapmadı.

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Kh-101 tipi seyir füzesinin Ukrayna sınırına yaklaşık 50 kilometre mesafedeki güneydoğu Polonya'da bulunan Nowy Lipowiec kırsal alanına düştüğünü bildirdi.

POLONYA SABAHA PATLAMAYLA UYANDI

Nokta atışı saldırılar için tasarlanan füzenin yerel saatle 06:30 (TSİ 08:30) sularında düştüğü kaydedildi.

Bölge sakinlerinden Natalie Szponar, çocuklarını okula hazırladığı sırada "bir ıslık ve boğuk bir çarpma sesi" duyduğunu ifade etti.

Çarpma anı bir çiftlikteki kamera tarafından kaydedildi. Yetkililer daha sonra bölge sakinleri için herhangi bir risk bulunmadığını belirtti.

Bakan Kosiniak-Kamysz, Nowy Lipowiec'in batısındaki Rudnik nad Sanem yakınlarına füze olduğu değerlendirilen bir başka cismin, güneydeki Mołodycz yakınlarına ise jet motorlu bir insansız hava aracının düştüğünü açıkladı.

Polonya hava sahasına yönelik bu girişimi Rusya'nın bir "provokasyonu" olarak adlandıran Kosiniak-Kamysz, NATO'dan ek destek talebinde bulunacağını söyledi.

TATBİKATIN YAKININA DÜŞTÜ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Polonya hava sahasının ciddi şekilde ihlal edilmesini" kınayarak olay üzerine NATO jetlerinin havalandığını duyurdu.

Cumartesi günü Varşova'yı ziyaret etmesi planlanan Rutte, "Bu olay açıkça tehlikeli ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaşın bir sonucudur" dedi.

Güneydoğu Polonya'da, Ukrayna'da olası bir barış anlaşmasına hazırlık amacıyla Batı'nın Gönüllüler Koalisyonu grubunda yer alan 11 ülkenin katılımıyla İngiltere ve Fransa liderliğinde "Koalicja 2026" adlı askeri tatbikat yürütülüyor.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu cisimlerin, Polonya birliklerinin de destek verdiği 'gönüllüler koalisyonu' tarafından Nowa Dęba'da askeri manevraların yürütüldüğü alanın yakınına düşmesi tesadüf değil" ifadelerini kullandı.

AVRUPALI LİDERLER ALANI ZİYARET ETTİ

Olaydan saatler sonra İngiltere, Fransa, Polonya, Estonya ve Litvanya savunma bakanları tatbikatın yapıldığı askeri eğitim alanını ziyaret etti.

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah yaşananların "Avrupa'yı bölmek ve Ukrayna'nın müttefiklerini özgürlük ve demokrasi mücadelelerini desteklemekten caydırmak amacıyla tasarlanmış bir başka Rus provokasyonu örneği" olduğunu söyledi.

Brüksel'de konuşan İngiltere Başbakanı Andy Burnham füze olayını "kesinlikle kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

Avrupa Konseyi Başkanı António Costa ise Polonya halkıyla "güçlü dayanışma" içinde olduğunu vurgulayarak, Rusya'nın savaşı sona erdirmek için müzakere masasına gelmesi gerektiğini belirtti.

ZAMANLAMA MANİDAR

Polonya hava sahası ihlalleri, Berlin'de 40 ülkenin katılımıyla düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu zirvesinden bir gün sonra gerçekleşti.

Zirvede müttefikler Kiev'e desteğin süreceği taahhüdünde bulunmuş, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ise Rusya ile barış görüşmelerinin yakında tarafsız bir bölgede yapılması gerektiğini söylemişti.

Öte yandan Rusya'nın Cuma günü Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki üç köprüyü ve Lviv'deki bir istasyonu füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alması sonucu en az sekiz kişi hayatını kaybetti.

Saldırılar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgal altındaki Kırım'a uzanan Kerç Boğazı köprüsüne yönelik tekrarlanan saldırılara "acı verici" misilleme yapılacağı tehdidinden günler sonra meydana geldi.