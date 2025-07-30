SÖZCÜ, görev süresi sona eren ve istifa eden Zonguldak İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner’in yerine, müdürlük görevinin AKP Tunceli eski İl Başkanı Sercan Özaydın’a verileceğini duyurmuştu. SÖZCÜ’nün haberi sonrasında CHP Zonguldak Milletvekillerinin girişimleri sonucu AKP’li eski il başkanı Özaydın’ın atamasının iptal olduğu il müdürlüğüne ise Uzman Dr. Mustafa Özkan Gün’ün atandığı öğrenildi.

ATAMA KARARINI CHP’Lİ VEKİLLER İPTAL ETTİRDİ

2024 yerel seçimleri öncesinde Tunceli Belediye Başkanlığı’na aday olmak isteyen Özaydın, bu hedefle AKP İl Başkanlığı görevinden istifa etti. Ancak aday listelerinde ismine yer verilmedi. Daha sonra AKP Genel Merkezi tarafından teşkilat koordinatörü olarak görevlendirildi. AKP’li Özaydın’ın Zonguldak gibi kritik bir kente İl Sağlık Müdürü atama kararının alındığı öğrenilmişti. CHP Zonguldak Milletvekillerinin yaptığı görüşmelerin ardından Özaydın’ın atama kararının iptal edildiği bilgisine ulaşıldı. Boş kalan Sağlık İl Müdürlüğüne Mustafa Özkan Gün atandı.

ASKERİ TÖRENLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Sercan Özaydın, 2020 yılında Çemişgezek Gedikler Jandarma Karakolu’nu ziyareti sırasında kendisine yapılan askeri törenle gündeme gelmişti. Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Özaydın, “Karakol komutanını beklerken çekilen bir anlık görüntü” diyerek töreni yalanlamıştı. O dönem, bir siyasi parti il başkanının bu şekilde karşılanması, kamuoyunda devletin tarafsızlığı açısından yoğun eleştirilere neden olmuştu.