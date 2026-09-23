Kuzey Galler Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre eğitim uçağı, Anglesey'deki RAF Valley Üssü'nden havalandıktan kısa süre sonra irtifa kaybetmeye başladı.

PENCARNİSİOG BÖLGESİNE DÜŞTÜ

Pilotların acil durum prosedürünü uygulayarak kendilerini uçaktan fırlattığı belirtilirken, uçak üs yakınlarında bulunan Pencarnisiog bölgesine düştü.

İKİ PİLOT HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazada iki pilotun hafif yaralandığı, olayda başka can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı açıklandı. Pilotların tedavi amacıyla Birmingham'a götürüldüğü bildirildi.

GÖRGÜ TANIKLARI UÇAĞIN ARDINDA TURUNCU DUMAN GÖRDÜ

Galler medyasına konuşan görgü tanıkları, uçağın havalandıktan hemen sonra arkasında turuncu renkte bir duman bıraktığını ve alev aldığını öne sürdü.

Tanıklar, uçak yükseldikçe alevlerin görünmez hale geldiğini belirtirken, olay sırasında iki ayrı patlama sesi duyduklarını da aktardı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Savunma Bakanı Wes Streeting, kazanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda incelemenin sürdüğünü belirtti. Streeting, önceliğin pilotların durumunda olduğunu ifade ederek olayla ilgili gerekli açıklamaların incelemenin ardından yapılacağını kaydetti.

RAF Valley Üssü ise daha önce Galler Prensi William'ın arama kurtarma pilotu olarak üç yıl görev yaptığı üs olarak biliniyor.