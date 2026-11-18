İnşaat sektöründe faaliyet gösteren ve askeri uçak pistlerinin yapımında da görev alan Ankara merkezli YKC Yapı Anonim Şirketi iflas etti. Finansal sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulunan şirketle ilgili mahkemeden beklenen karar çıktı. KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLDİ YKC Yapı Anonim Şirketi'nin mali sorunlarını aşmak amacıyla yaptığı konkordato başvurusu, Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Mahkeme, şirketin konkordato talebini reddetti. 11 KASIM'DA İFLAS KARARI VERİLDİ Mahkemenin kararı doğrultusunda YKC Yapı Anonim Şirketi'nin 11 Kasım 2026 tarihinde saat 14.41 itibarıyla iflas ettiği açıklandı.

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