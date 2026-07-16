Tayland'da 32 kişinin hayatını kaybettiği Chatuchak yangınıyla ilgili soruşturma sürerken, olay yerinde Başbakan Anutin Charnvirakul'a rehberlik eden bir kişinin kimliği ve yetkisi gündem oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangın sonrası olay yerinde askeri tarzda kıyafetlerle görülen ve Başbakan Anutin'e barın çıkışları hakkında bilgi veren adamın herhangi bir devlet kurumunda görev yapmadığı ortaya çıktı. Polis, başbakana tavsiyelerde bulunan ve olay yerinde adeta görevli gibi hareket eden kişi hakkında soruşturma başlattı.

Yerel basında yer alan görüntülerde, söz konusu kişinin Rong Beer Na Lat Phrao barında Anutin ile konuştuğu ve el feneri kullanarak barın çıkışlarını anlattığı görüldü.

KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Olay yerindeki kişinin Bangkok Büyükşehir Konseyi eski adayı Chitpong Khattapong olduğu belirlendi. Chitpong, Thairath'a yaptığı açıklamada Phayathai bölgesinde sivil savunma gönüllüsü olduğunu söyledi.

Chitpong, “Ben bir devlet yetkilisi değilim ancak konuya tamamen bağlıyım” derken askeri tarzda kıyafet giymesinin nedenini de açıkladı. Chitpong, olay yerine doğrudan bir havalı tüfek yarışmasından geldiğini ve bu nedenle söz konusu kıyafetleri giydiğini söyledi.

POLİS 'SAHTE GÖREVLİ' İHTİMALİNİ ARAŞTIRIYOR

Polis sözcüsü, Chitpong'un kendisini askeri bir yetkili gibi gösterip göstermediğinin soruşturma sonucunda netleşeceğini açıkladı. Yetkililer ayrıca, olay yerinde yaptığı açıklamaların yanıltıcı olup olmadığını ve hangi amaçla konuştuğunu da inceliyor.

Chitpong'un, barın müşterilerin ödeme yapmadan çıkmasını engellemek amacıyla acil çıkış kapılarının kilitlendiği yönündeki doğrulanmamış iddiayı da tekrarladığı öne sürüldü.

Chatuchak'taki yangında 15 Temmuz itibarıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükselirken, bir düzineden fazla kişinin hastanede kritik durumda olduğu bildirildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma ise devam ediyor.