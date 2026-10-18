Kanada'nın Alberta eyaletindeki Wainwright askeri üssünde, nedeni henüz belirlenemeyen bir olayın ardından büyük bir yangın çıktı. Kuvvetli rüzgârın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının ardından can kayıpları ve yaralanmalar yaşandığı açıklandı.

Kanada Savunma Bakanı David McGuinty, yayımladığı video mesajda ölü ve yaralılar bulunduğunu doğruladı. Hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Durumun aktif ve hassas olduğunu belirten McGuinty, olayın nedenini belirlemek için soruşturma başlatılacağını duyurdu.

HASTANELERDE TURUNCU KOD

Bölgedeki sağlık kuruluşlarının kapasitesinin aşılması üzerine Edmonton kentindeki hastanelerde, çok sayıda yaralının tedavisini kapsayan turuncu kod acil durum protokolü devreye alındı.

CBC'ye konuşan Royal Alexandra Hastanesi Acil Servis Doktoru Warren Thirsk, Wainwright'taki sağlık merkezlerinin yoğunluk nedeniyle hizmet vermekte zorlandığını söyledi. Yaşananları 15 ila 25 yılda bir görülebilecek türden bir felaket olarak nitelendiren Thirsk, yaralıların Edmonton genelindeki hastanelere sevk edildiğini aktardı.

YANGININ YAYILMASI DURDURULDU

Yerel yetkililer, cumartesi günü saat 16.00 sıralarında yardım çağrısı aldıklarını ve yangının kuvvetli rüzgâr nedeniyle hızla yayıldığını bildirdi. Wainwright yerel yönetimi, gece saatlerinde yangının yayılmasının durdurulduğunu açıkladı. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmalarını ve kontrollerini sürdüreceği belirtildi.

Bölgede tahliye kararı alınmadı. Vatandaşlardan olay yerine yaklaşmamaları, yolları açık tutmaları ve acil durumlar dışında Wainwright Sağlık Merkezi'ne başvurmamaları istendi.

ÇOK SAYIDA ASKERİ PERSONEL ETKİLENDİ

Kanada Başbakanı Mark Carney, yangının ciddi bir olayın ardından başladığını doğruladı ancak olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Carney, federal hükümetin, silahlı kuvvetlerin ve yerel yetkililerin koordineli çalıştığını açıkladı.

Alberta Başbakanı Danielle Smith, yaşananları büyük ve trajik bir felaket olarak nitelendirerek çok sayıda askeri personelin etkilendiğini belirtti. Savunma Bakanı McGuinty de yetkililerin hem gerekli desteği sağlamak hem de olayın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Edmonton'un yaklaşık 210 kilometre güneydoğusundaki Wainwright askeri üssü, Kanada ordusunun en yoğun kullanılan eğitim tesisleri arasında bulunuyor. Kanada Manevra Eğitim Merkezi ve 3. Kanada Tümeni Eğitim Merkezi'ne ev sahipliği yapan üs, Edmonton merkezli kara birliklerinin saha eğitimlerinde de kullanılıyor.