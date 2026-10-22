Eski bir askeri radar istasyonunun bulunduğu tepeye, gizlilik ve lüksün ön planda tutulduğu sığınak yapıldı. Kuzey Kutup Dairesi’nin kalbinde yer alan Laponya’nın el değmemiş doğasında kapılarını açmaya hazırlan Octola III, dünyadan izole yapısıyla dikkat çekti. Parası olanın bile giremediği tamamen gizliliğe dikkat çekilen bu özel sığınağa aynı anda sadece 6 kişi girebiliyor.

SADECE LİSTEDE YER ALAN 6 KİŞİ GİREBİLİYOR

Deniz seviyesinden 500 metre yükseklikte, yerli Sami halkının koruma altındaki topraklarında yükselen tesise standart yollarla rezervasyon yaptırmak imkansız. Tesisin kapıları, sadece özel davetiyeyle listeye girilebilen 6 kişiye açılıyor. Gizli bir bekleme listesinin bulunduğu sığınak, Enontekiö Arktik Havalimanı’na araçla 20 dakika mesafede yer alıyor.

HER GRUBA ÖZEL LÜKS HAZIRLANIYOR

Finlandiya, Norveç ve İsveç’in kesiştiği muazzam bir manzaraya sahip olan lüks sığınak, bölgenin en yüksek noktasına yapıldı. Yüksek konumu sayesinde Kuzey Işıkları'nı izlemek için dünyadaki en ideal noktalardan biri kabul edilen alanda, konaklayan her gruba özel bir şef ve ev sahibi eşlik ediyor. Geleneksel odun ateşli sauna, buz banyoları, kar motoru safarileri ve özel eğlence alanlarıyla donatılan bu stratejik kaçış noktası, lüksün sınırlarını zirveye çıkarıyor.