Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın askeri üsse düzenlediği saldırıda 10 asker ve 4 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Boko Haram üyeleri Borno'ya bağlı Guzamala bölgesindeki askeri üssü hedef aldı.

SALDIRILAR KOMŞU ÜLKELERE DE YAYILDI

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana Nijerya'nın sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Boko Haram'ın Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.