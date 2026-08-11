Keşfi daha da ilginç hale getiren ise balığın tesadüfen fark edilmesi oldu. Alabama Üniversitesi Huntsville’dan biyolog Matthew L. Niemiller, mağaranın “Shrimp Room” olarak bilinen en büyük bölümünde rutin inceleme yaparken çamurda kayarak daha derin bir su birikintisine düştü. Bu sırada kaya çıkıntısının altında saklanan bir mağara balığını ürküttü. Daha sonra yapılan incelemeler, karşısındaki canlının bilinen türlerden farklı olduğunu gösterdi.

40 YILDIR İNCELENEN MAĞARADAYMIŞ

Bobcat Mağarası yaklaşık 40 yıldır araştırmacılar tarafından incelenmesine rağmen bu canlı daha önce ayrı bir tür olarak fark edilmemişti. Bilim insanları mağaraya yeniden döndüklerinde gördükleri mağara balıklarının önemli bölümünün yeni türe ait olduğunu belirledi.

Anatomik incelemeler, bilgisayarlı tomografi görüntüleri ve DNA analizleri balığın farklı bir cinse ait olduğunu ortaya çıkardı. Başının arkasındaki belirgin çıkıntı, uzun ve basık burnu ile yüzgeç yapısı da onu bölgede yaşayan diğer mağara balıklarından ayırıyor.

GÖZLERİNİ EVRİM SÜRECİNDE KAYBETTİ

Tamamen karanlık ortamda yaşayan balığın gözleri bulunmuyor. Genetik incelemeler, görmeyle bağlantılı proteinleri etkileyen mutasyonlara işaret ediyor. Araştırmacılar, aynı bölgede yaşayan diğer kör mağara balıklarından bağımsız olarak görme yetisini kaybettiğini düşünüyor.

Yeni tür şimdiye kadar yalnızca Bobcat Mağarası ve bağlantılı yeraltı su sisteminde tespit edildi. Yaşam alanının son derece sınırlı olması nedeniyle bilim insanları türün ciddi yok olma riskiyle karşı karşıya olabileceğini belirtiyor. Yaklaşık 40 yıldır araştırılan bir mağarada yeni bir cinsin ancak şimdi fark edilmesi, yeraltı ekosistemlerinde keşfedilmeyi bekleyen canlıların varlığına da dikkat çekiyor.