Yonhap Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Güney Kore'nin Pyeongtaek kentindeki Osan Hava Üssü'nde saat 17.00 sıralarında beyaz fosfor sızıntısı meydana geldi.

TAHLİYE UYARISI YAPILDI

Sızıntının tespit edilmesinin ardından üs çevresinde yaşayan sivillere, tedbir amacıyla güvenli bölgelere geçmeleri yönünde geçici tahliye uyarısı yapıldı.

Olayın ardından askeri üs içerisinde dekontaminasyon çalışmaları başlatıldı.

GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURULDU

Yetkililer, üssün yaklaşık 300 ila 500 metre çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Kolluk kuvvetlerinin araçlarıyla oluşturulan güvenlik çemberi kapsamında yayaların geçişi durdurulurken, bölgedeki araç trafiği de alternatif güzergahlara yönlendirildi.

ABD Ordusu tarafından yapılan açıklamada, olayın bir kaza sonucu meydana geldiği ve tedbir amacıyla üs çevresinde güvenlik çemberi oluşturulduğu belirtilerek, sürecin dikkatle takip edildiği ifade edildi.

İNSAN ETİNİ YAKIYOR

Beyaz fosfor; yangın çıkarıcı mühimmat ve duman bombalarında kullanılan bir kimyasal madde olarak biliniyor. Hava ile temas ettiğinde çok yüksek sıcaklıklarda yanabilen bu madde, ciddi yangınlara yol açabiliyor ve ciltle temas etmesi halinde derin yanıklara neden olabiliyor.