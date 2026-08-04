İddiaya göre olay, Odessa'da sokak ortasında yaşandı. Askerlik şubesi görevlileri, bir kişiyi araca bindirerek götürmeye çalıştı. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar duruma tepki göstererek olaya müdahale etti. Kısa sürede büyüyen arbedede bazı kişilerin görevlilere çeşitli cisimler attığı görülürken, yaşanan kargaşadan yararlanan kişi bölgeden uzaklaşmayı başardı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Olay, Ukrayna'da savaş nedeniyle sürdürülen seferberlik uygulamaları ve askerlik işlemlerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Yetkililerden olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Görüntülerde yer alan iddiaların bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadığı belirtildi.

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