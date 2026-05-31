Yaklaşık 12 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip olan Minamitorishima, Japonya'nın en izole bölgelerinden biri olarak biliniyor. Adada sivil yerleşim bulunmazken, bölgede Japon Öz Savunma Kuvvetleri ve meteoroloji personeli görev yapıyor. Ada aynı zamanda Japonya'nın Pasifik'teki özel ekonomik bölgesinin önemli noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

KÜRESEL TEKNOLOJİ YARIŞINDA KİLİT ROL OYNUYOR

Deniz tabanında tespit edilen rezervin içerisinde neodimyum, disprozyum ve itriyum gibi stratejik öneme sahip nadir toprak elementlerinin bulunduğu belirtiliyor. Bu mineraller; elektrikli araç motorları, rüzgar türbinleri, akıllı telefonlar, savunma sistemleri, uydu teknolojileri ve gelişmiş elektronik ekipmanların üretiminde kullanılıyor.

Deniz tabanında bulunduğu belirtilen rezerv yalnızca büyüklüğüyle değil, ekonomik değeriyle de dikkat çekiyor. Uzmanlar, içerdiği nadir toprak elementlerinin potansiyel piyasa değerinin yüz milyarlarca doları bulabileceğini belirtiyor.

Uzmanlara göre dünya genelindeki nadir toprak elementlerinin büyük bölümü hâlen Çin tarafından işleniyor ve tedarik ediliyor. Bu nedenle Japonya'nın kendi kaynaklarını geliştirmesi, teknoloji ve savunma sanayisi açısından stratejik önem taşıyor.

DENİZİN BİNLERCE METRE ALTINDA BULUNUYOR

Araştırmacılar, rezervlerin doğrudan kara üzerinde değil, okyanusun binlerce metre derinliğindeki çamur tabakalarının içinde bulunduğunu belirtiyor. Bu durum, kaynakların çıkarılmasını teknik açıdan oldukça zor hale getiriyor.

Japon bilim insanları son yıllarda bölgede deniz tabanı madenciliği üzerine çalışmalar yürütürken, nadir toprak elementlerinin ekonomik olarak çıkarılabilmesi için yeni teknolojiler geliştirilmeye çalışılıyor. Uzmanlar, rezervin büyüklüğünün dikkat çekici olduğunu ancak ticari üretime geçilmesinin uzun yıllar alabileceğini ifade ediyor.

STRATEJİK ÖNEMİ GİDEREK ARTIYOR

Küresel ölçekte elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji sistemleri ve yüksek teknoloji üretimi hız kazanırken nadir toprak elementlerine olan talep de artmaya devam ediyor. Bu nedenle Minamitorishima çevresinde tespit edilen rezerv, yalnızca Japonya için değil, küresel teknoloji tedarik zinciri açısından da önemli gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Araştırmacılar, bölgedeki çalışmaların sürdüğünü ve gelecekte deniz tabanındaki kaynakların çıkarılmasına yönelik yeni projelerin gündeme gelebileceğini belirtiyor. Şimdilik adanın çevresindeki rezervler büyük ölçüde deniz altında kalmaya devam etse de, uzmanlara göre burada bulunan kaynak miktarı dünyanın en dikkat çekici nadir toprak rezervlerinden biri olabilir.