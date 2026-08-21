Yaklaşık 5 bin denizci ve deniz piyadesini barındıran uçak gemisi, San Diego'daki ana üssüne doğru ilerliyor. Normal şartlarda altı ila yedi ay sürmesi ve Mayıs ayında sona ermesi planlanan görev, Şubat ayı sonunda başlayan İran operasyonları nedeniyle dokuz aya uzatıldı.

USS Abraham Lincoln'ün bölgeden ayrılmasıyla birlikte, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sorumluluk alanındaki görevi devralmak üzere USS George Washington uçak gemisi bölgeye ulaştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper da gemiyi kişisel olarak ziyaret ederek mürettebata dönüş haberini verdi.

ARALIK'TAN BU YANA HİÇ BİR LİMANA UĞRAMADI

Görev süresi boyunca 250 günden fazla aralıksız denizde kalan ve Aralık ayından bu yana hiçbir limana uğramayan gemi, ciddi tedarik ve moral krizleriyle gündeme geldi. Alışılagelmiş 30 ila 45 günlük liman molası aralıklarının aksine yaklaşık 200 gündür kesintisiz seyreden gemide; personel yakınları, denizciler ve milletvekilleri tarafından taze gıda, süt ve hijyen malzemesi eksikliklerinin yanı sıra sıcak su kesintileri, tesisat, sanitasyon sorunları ile aylarca aksayan posta gönderimleri rapor edildi.

Şartlara bağlı olarak artan yorgunluk ve moral bozukluğunun yanı sıra, bazı denizcilerin gemiden denize atlama girişiminde bulunduğu veya mürettebat tarafından engellendiğine dair haberler büyük bir skandala yol açtı. Donanma bu iddiaların bazı boyutlarına itiraz etse de yaşanan durumun askeri harbe hazırlık seviyesini olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor.

YETKİLİLER İDDİAYI REDDETTİ

Gelişmeler üzerine Senatör Richard Blumenthal ve diğer milletvekilleri Pentagon'dan resmi açıklama ve denetim talep etti. Buna karşın ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Amiral Brad Cooper ve diğer donanma yetkilileri, gemideki olumsuz koşullara ilişkin haberlerin abartıldığını ve yanıltıcı olduğunu savundu. Yetkililer, geminin temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılmadığını ve gerekli tüm önlemlerin zamanında alındığını öne sürdü.