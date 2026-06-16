Rus savunma sanayisinin en yeni teknolojileri, Kronstadt'ta düzenlenen uluslararası "Donanma-2026" fuarında gövde gösterisi yaptı.

Fuarda en çok dikkat çeken askeri teknolojilerden biri, Rus mühendisler tarafından hem cephe hattındaki muharebeler hem de lojistik operasyonlar için özel olarak geliştirilen "Katyuşa" adlı yeni paletli kara robotu oldu. İlk kez geniş kitlelerin beğenisine sunulan bu robotik platform, askeri operasyonların geleceğine yön vermeyi hedefliyor.

Üretici firma temsilcileri tarafından yapılan açıklamada, "Katyuşa" kara robotunun prototip aşamasını çoktan geçtiği ve Ukrayna'daki özel askeri operasyon bölgesinde aktif olarak sahada kullanıldığı bildirildi.

Cephe hattındaki askeri personelden sürekli geri bildirim alarak platformu düzenli olarak optimize ettiklerini belirten şirket yetkilileri, fuar kapsamında robotun mayın temizleme ve askeri kargo taşımacılığı için özel olarak geliştirilmiş yeni versiyonlarını da ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

20 KİLOMETRELİK OPERASYONEL MENZİLE SAHİP

Teknik kabiliyetleriyle göz dolduran "Katyuşa", sadece 177 kilogramlık hafif gövde yapısına rağmen kendi ağırlığından daha fazla, yani tam 200 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine sahip.

Yaklaşık 20 kilometrelik bir operasyonel menzili bulunan robot, elektronik harp sistemlerine ve sinyal kesilmelerine karşı tam koruma sağlayan gelişmiş fiber optik kablo teknolojisi üzerinden uzaktan kontrol ediliyor. Güçlü akü donanımı sayesinde sahada 6 ila 7 saat boyunca kesintisiz görev icra edebilen araç, yüksek üretim potansiyeliyle de öne çıkıyor.

AYDA BİN ADET ÜRETECEKLER

Ayda bin adede kadar "Katyuşa" üretebilecek devasa bir sanayi kapasitesine sahip olduklarını belirten şirket yetkilileri, robotun Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen resmi testleri bu yaz sonuna kadar başarıyla tamamlamasını öngörüyor. Doğrudan muharebe ve lojistik için optimize edilmiş bir platform olarak öne çıkıyor.